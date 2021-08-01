В России выявили 22 804 новых случая COVID-19

Медики выявили в России 22 804 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки в 85 регионах. Скончались от заболевания 789 человек, полностью выздоровел 17 271 гражданин, говорится на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

В Москве специалисты зафиксировали 2484 новых случая COVID-19, Санкт-Петербурге — 1911, Московской области — 1658, Нижегородской области — 535, Свердловской области — 520, Воронежской области — 486, Красноярском крае — 468.

Днём ранее число новых случаев составляло 23 807, смертей — 792, выздоровлений — 19 771.

За всё время пандемии в РФ COVID-19 заразились 6 288 677 жителей, вылечились — 5 625 890, умерли — 158 352.

Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в три раза снизить вероятность заражения коронавирусом в семье может вакцинация лишь одного из её членов. По его словам, это обусловлено меньшим выделением вируса со стороны привитого человека.

Тимаков добавил, что вирус, который выделяется вакцинированным человеком, менее активен и не мутирует в организме.