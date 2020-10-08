В России выявили максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 12 126 случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии.
Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, предыдущий максимум — 11 656 случаев за день — был установлен 11 мая.
В относительном выражении прирост числа заразившихся впервые с начала июля ускорился до 1%. Всего с начала пандемии в РФ заразились 1 272 238 человек.
Как писал NEWS.ru, ранее иммунолог Николай Крючков предупредил о наступлении нового периода самоизоляции в ближайший месяц в РФ. Но на этот раз она не будет столь же длительной, как весной.
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