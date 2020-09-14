В России вырастет среднегодовая пенсия по старости

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Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, — рассказали в министерстве.

Индексация на 6,3% предусмотрена проектом бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По данным ПФР, сейчас средний размер выплат для неработающих пожилых людей составляет 16,5 тысячи рублей. В соответствии с нормами закона, социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6%.

В общей сложности на финансирование выплаты страховых пенсий в 2021 году запланированы средства в сумме 7,8 трлн рублей, ещё 632,7 млрд рублей направят на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособий на погребение.

По данным министерства, в 2021 году ПФР обеспечит выплату для 43 млн человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что члены партии «Справедливая Россия» внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий выплачивать пенсионерам процент от суммы недополученных пенсий. В случае принятия закон установит особый порядок возмещения недополученных пенсионерами средств в случаях, когда государственный орган ошибся при установлении или выплате страховой пенсии.