В России впервые за год упали цены на жильё. На юго-востоке Москвы цены упали в июле на 1,5%, а по итогам августа цены могут снизиться ещё на 1,7%. Об этом пишут «Известия».
При этом известно, что в Омске цены на квартиры
Снижение средней цены на крупнейшем локальном рынке массового жилья в Москве может свидетельствовать об изменениях в политике девелоперов. На юго-востоке строится жильё преимущественно недорогого сегмента, и местные проекты были ориентированы на покупателей, привлекающих ипотечный кредит, — заявила партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка.
С июля также увеличена ставка, под которую можно взять кредит, с 6,5 до 7%. Предельная сумма займа для всех регионов составляет три млн рублей.
Ранее стало известно, что из-за того, что многие всё ещё не успели воспользоваться дачной амнистией и легализовать свои дачные земельные участки и дома, её решили продлить. Причину такого решения назвал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.