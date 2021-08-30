В России впервые за год упали цены на жильё. На юго-востоке Москвы цены упали в июле на 1,5%, а по итогам августа цены могут снизиться ещё на 1,7%. Об этом пишут «Известия».

При этом известно, что в Омске цены на квартиры упали на 1,5%, в Челябинске на 1%, а в Перми на 0,6%. Специалисты по недвижимости предполагают, что стоимость первичных квартир может снизиться на 10–15%.

Снижение средней цены на крупнейшем локальном рынке массового жилья в Москве может свидетельствовать об изменениях в политике девелоперов. На юго-востоке строится жильё преимущественно недорогого сегмента, и местные проекты были ориентированы на покупателей, привлекающих ипотечный кредит, — заявила партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка.

С июля также увеличена ставка, под которую можно взять кредит, с 6,5 до 7%. Предельная сумма займа для всех регионов составляет три млн рублей.

Ранее стало известно, что из-за того, что многие всё ещё не успели воспользоваться дачной амнистией и легализовать свои дачные земельные участки и дома, её решили продлить. Причину такого решения назвал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.