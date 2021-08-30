Названа причина продления дачной амнистии

Из-за того что многие всё ещё не успели воспользоваться дачной амнистией и легализовать свои дачные земельные участки и дома, её решили продлить. Причину такого решения назвал для Lenta.ru депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

Амнистию решили продлить не из-за недоработки чиновников, а чтобы обеспечить возможность доступа к ней как можно большего числа дачников, — отметил политик.

Сейчас оформление земельных участков производится в упрощённом виде. Люди могут не ходить по судам и без лишних проблем узаконить своё жильё. При этом не надо готовить огромное количество документов, сообщил депутат.

Продление амнистии объясняется тем, что многие всё ещё не успели воспользоваться этим предложением, либо некоторые не поняли преимуществ, а ещё часть просто не была в курсе, заключил Синельщиков.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении в Госдуму законопроекта о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет, до 2031 года.