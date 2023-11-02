Названо число россиян, ощущающих единство в стране ВЦИОМ: почти 60% россиян заявили о единстве в стране

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Почти 60% граждан России считают, что в стране есть единство, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации. По данным ВЦИОМ, это самый высокий показатель за все время наблюдений.

Минувший год ознаменовался возрождением народного единства в стране — всего за 12 месяцев доля ощущающих единство выросла почти в два раза, с 31% до 56% (2021 против 2022 г.). В ходе октябрьского опроса 2023 г. 58% ответили, что в России скорее есть народное единство, — указано в исследовании.

Сильнее всего разобщенность наблюдалась в 2021 году, уточнил ВЦИОМ. Тогда об отсутствии единства в стране говорили 61% респондентов. За последний год 45% опрошенных сказали, что замечают укрепление народного единства.

Еще 75% россиян считают важным празднование Дня народного единства. Граждан с противоположной точкой зрения за последний год стало меньше на пять процентных пунктов, их число составило 21%.

Опрос проводился 28 октября среди совершеннолетних граждан России. Всего в исследовании приняли участие свыше 1,6 тысячи россиян.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что в стране выросло доверие к президенту РФ Владимиру Путину. Согласно опросу, главе государства доверяют 78,6% россиян, а 17,2% респондентов придерживаются другого мнения. В то же время 74,8% граждан одобряют деятельность президента, а 15,1% опрошенных оценивают ее отрицательно. Работу премьер-министра страны Михаила Мишустина положительно оценивают 52,5% россиян, 49,8% респондентов одобрительно относятся к работе правительства РФ. Кроме того, россияне выразили свое отношение к деятельности политических партий, среди которых в большей степени поддерживают «Единую Россию» (39,6%).