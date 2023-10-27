Число доверяющих Путину россиян выросло ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян, что на 0,7 процентных пункта больше показателя в исследовании с 9 по 15 октября, 17,2% респондентов придерживаются другого мнения, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте центра ВЦИОМ. В то же время 74,8% россиян одобряют деятельность президента, 15,1% опрошенных оценивают ее отрицательно.

По данным опроса, работу премьер-министра страны Михаила Мишустина положительно оценивают 52,5% россиян, 49,8% респондентов одобрительно относятся к работе правительства РФ. Кроме того, россияне выразили свое отношение к деятельности политических партий, среди которых в большей степени поддерживают «Единую Россию» (39,6%). Опрос проводили с 16 по 22 октября среди 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее ВЦИОМ опубликовал исследование, по результатам которого главе государства доверяют 77,9% россиян, 74,6% одобряют его деятельность. До этого центр провел опрос, где более половины российских граждан (79%) посчитали Владимира Путина наиболее подходящим политиком для должности президента России. Кроме того, 72% россиян уверены, что действующий глава РФ активно и эффективно работает для благополучия страны и ее народа, в то время как 21% не разделяет этого мнения.