В России упростили механизм получения выплаты на детей до трёх лет

https://static.news.ru/photo/ed561288-911c-11ea-8005-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Получить выплату в пять тысяч рублей семьи, имеющие право на материнский капитал, смогут даже в случае, если у ребёнка ещё нет СНИЛС. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.

Теперь родители могут обратиться за средствами, если у ребёнка ещё нет СНИЛС. Страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГС, — цитирует ТАСС сообщение фонда.

При подаче заявления через личный кабинет на сайте ПФР достаточно указать имя и дату рождения ребёнка, после чего СНИЛС будет найден в базе данных и добавлен к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трёх лет можно полностью дистанционно.

При заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка, а также номер счёта, на который нужно перечислить средства. Остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

В ПФР сообщили, что на получение выплаты уже поданы свыше 2,6 миллиона заявлений. Выплата положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля этого года, в том числе если средства по сертификату израсходованы полностью. Она предоставляется ежемесячно на каждого ребёнка до трёх лет и выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.

В марте президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки семей на фоне пандемии коронавируса. Глава государства поручил выплатить дополнительно по 5 тысяч рублей семьям, которые имеют право на получение материнского капитала, писал NEWS.ru.