В России резко выросла заболеваемость коронавирусом Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 48%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в России за период с 11 по 17 сентября выросла на 48% по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в федеральном оперштабе. Увеличение числа заболевших выявлено в 70 субъектах. При этом в 13 регионах рост превышает средний показатель по стране.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 48%, — говорится в сообщении оперштаба.

За неделю количество госпитализаций составило 1973 человека, что на 20,6% больше, чем за предыдущую. Рост госпитализаций отмечен в 42 субъектах. В 20 регионах этот показатель превышает среднероссийский.

С 11 по 17 сентября выздоровели 7280 человек, или на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Сокольники возобновляет работу временный госпиталь для больных COVID-19. По данным журналистов, это связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом в Москве.

В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «пирола» имеет ряд новых мутаций по сравнению с предыдущим штаммом «омикрон». Уточняется, что он будет еще более заразным штаммом. При этом специалисты подчеркнули, что сегодня в России имеются тесты для выявления нового варианта COVID-19, а также препараты для лечения и профилактики.