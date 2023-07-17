В России резко подорожали квартиры в новостройках «Известия»: за две недели цены на новостройки в России выросли на 1,7%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичного жилья в России за последние две недели выросла на 1,7%, сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он отметил, что за весь 2022 год подорожание составило лишь 3,7%, сообщают «Известия».

За последние две недели средние цены 1 кв. м на рынке первичного жилья в России поднялись на 1,7%, тогда как за весь предыдущий год рост составил только 3,7%, — сказал Зайцев.

Он уточнил, что наиболее резко цены подскочили в Новосибирске (+1,9%), Нижнем Новгороде и Самаре (+1,8%). В Москве стоимость одного квадратного метра увеличилась на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.

Эксперты назвали причинами роста цен подорожание стройматериалов, ослабление рубля и приход на первичный рынок недвижимости новых инвесторов. По их мнению, стоимость новостроек в ближайшее время будет расти, темп составит 0,5–0,6% в месяц.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что молодежная программа, которую предложил Минстрой, может привести к росту цен на ипотеку и квартиры в новостройках. Эксперт отметил, что ситуация может быть схожа с той, которая сложилась во времена пандемии коронавирусной инфекции. По словам эксперта, реализация программы выведет из тени все договоры найма.