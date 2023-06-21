Риелтор предсказал рост цен на квартиры из-за молодежной программы Минстроя Риелтор Апрелев спрогнозировал рост цен на квартиры из-за молодежной программы Минстроя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодежная программа, которую предложил Минстрой, может привести к росту цен на ипотеки и квартиры в новостройках, предупредил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Комментируя ситуацию НСН, эксперт отметил, что ситуация может быть схожа с той, которая сложилась во времена пандемии коронавирусной инфекции.

Эшелонированная поддержка, которая реализовывалась Минстроем во время пандемии, когда всем на рынке участникам была предоставлена льготная ставка по ипотеке на приобретение новостроек... Она разогрела рынок, и цены взлетели на 30-50% в регионах, — напомнил Апрелев.

По словам эксперта, реализация программы выведет «из тени» все договоры найма. Кроме того, из суммы 50%, которую предлагают компенсировать молодежи за аренду квартир, как минимум 13% будут возвращаться в бюджет в виде налога на доходы от сдачи недвижимости.

Апрелев уточнил, что простимулировать спрос на рынке можно, если не заполнять эскроу-счета, которые нужны для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом, на 100%. По его мнению, достаточно получить 10-15% в виде гарантийного взноса, а по окончании строительства выдавать людям ипотечный кредит. Эксперт считает, что так инструмент проектного финансирования был бы более эффективен.

Министерство строительства России ранее выдвинуло предложение о компенсации 50% арендной платы для молодых граждан. Участвующим в программе необходимо будет одновременно откладывать средства на первый взнос для приобретения квартиры в новом доме через ипотечный кредит. Ожидается, что программа затронет приблизительно 310 тысяч российских граждан.