В России разрабатывают новую вакцину для лечения оспы обезьян

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатывает новую вакцину для лечения оспы. Сейчас препарат проходит тестирование, пишут «Известия».

Новая вакцина будет также эффективна и против оспы обезьян, так как вакцинированные от натуральной оспы люди имеют иммунитет ко второму вирусу.

Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, — это «Вектор». Учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину, не живую, — рассказал эксперт центра «Вектор» Андрей Продеус.

Сейчас препарат проходит третью фазу клинических испытаний. ГНЦ «Вектор» 19 мая подал в Роспотребнадзор заявку на регистрацию противооспенной вакцины четвёртого поколения «ОртопоксВак». Она разработана на основе ослабленного живого вируса для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что риск заразиться оспой обезьян для россиян существует, но его можно свести к минимуму. Она перечислила правила, которые следует соблюдать во избежание заражения, главным из которых остается мытьё рук.