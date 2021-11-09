В России растёт спрос на «вакцинные туры» в Европу

Среди россиян увеличивается спрос на так называемые вакцинные туры в Европу. Самыми популярными странами для этого являются Хорватия и Сербия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, с момента запуска в середине сентября спрос на вакцинные туры в Европу
В подобные туры отправляются россияне, год или полгода назад привитые российской вакциной. В Европе они ставят себе, как правило, однокомпонентную прививку от Johnson&Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, так как требуют приезжать в страну дважды либо находиться там продолжительное время.
По имеющимся данным, вакцинные туры в настоящее время организуют практически все туроператоры, занимающиеся поездками в Европу. Стоимость трёхдневного тура в Сербию или Хорватию, по информации АТОР, стартует от 35 тысяч рублей с человека.
Ранее врач-терапевт Роман Горенков заявил, что многократная вакцинация не спасёт россиян от коронавируса.