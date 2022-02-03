В России предложили способ борьбы с усталостью за рулём

Одной из наиболее распространённых причин совершения ДТП является усталость за рулём. Утомление водителя часто приводит к смертельным авариям, поскольку скорость реакции человека замедляется, снижается способность принимать решения, рассеяно внимание. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает использовать в России опыт европейских стран по борьбе с усталостью за рулем, чтобы существенно снизить число аварий на дорогах.

По его словам, вождение в состоянии утомления по своему эффекту не менее опасно, чем езда в пьяном виде. Так, учёные обнаружили, что 17–19 часов без сна сопоставимы по влиянию на состояние водителя, как и 0,5 промилле алкоголя в крови. Согласно исследованиям Американской ассоциации автомобилистов недосыпание повышает риск попадания в аварию: 5–6 часов сна в течение 24 часов — в два раза, а 4-5 часов — в четыре раза. Но даже выспавшийся человек из-за монотонности и долгого статичного положения в кресле подвержен усталости. ГИБДД предупреждает, что чем выше скорость, тем быстрее устает водитель: так, например, на скорости 90 км/ч, усталость наступает через 3,5–4 часа. Однако самое опасное в этой ситуации то, что зачастую водитель может не осознавать, что он находится в утомленном состоянии. Или, наоборот, некоторые ошибочно считают, что могут полностью взбодрить себя, применяя различные методы кратковременного действия (кофеин, музыка, открытые окна и другие).

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Проблема ещё и в том, что административными мерами, то есть штрафами и запретами, эту проблему не решить, поскольку невозможно измерить, как, например, в случае с алкоголем, степень усталости водителя. Поэтому Дмитрий Давыдов предлагает обратить внимание на опыт зарубежных стран, которые активно используют новейшие технологии для борьбы с этой причиной ДТП.

К примеру, Европарламент утвердил требования и регламент по внедрению технологий, сберегающих жизни во время управления транспортным средством в усталом виде. В частности, речь идёт о предупреждении о сонливости и нарушении внимания (DDAW). Эта технология отслеживает бдительность водителя посредством анализа систем управления транспортным средством и его поведение, включая действия водителя. Бортовой компьютер в режиме реального времени собирает и обрабатывает данные о скорости, длительности поездки, позиции на дороге, воздействия со стороны рулевого управления. Если программа обнаруживает отклонения, присущие усталости, то выдается визуально-звуковой сигнал, предупреждающий водителя о том, что ему стоит обратить внимание на своё состояние. За счет такой автоматики исключается фактор, когда водитель не подозревает о том, что ему стоит передохнуть, чтобы быть бдительнее.

Также среди требований Европарламента — система предупреждения о выезде из полосы движения (LDWS). Эта технология отслеживает движение по полосам на дорогах, где присутствует разметка. Если транспортное средство начинает отклоняться от своей полосы на 30 см на скорости 65 км/ч и выше без включенного поворотника, то система посылает минимум два из четырех сигналов: вибрационный, звуковой, визуальный или тактильный, указывающий направление непреднамеренного дрейфа. Таким образом, это помогает водителю вернуть бдительность и не допустить случайного выезда за пределы желаемого пути.

Продвинутая система экстренного торможения (AEBS) автоматически применяет торможение в тех случаях, когда водитель не реагирует на приближающуюся опасность столкновения. Программа анализирует разницу в скорости и расстояние до объекта впереди, и по определенному алгоритму в необходимой степени активирует тормозную систему, если возникает прямая угроза столкновения. При этом водитель получает сигнал об угрозе за 0,8 секунд до срабатывания экстренного торможения. Такая система помогает потерявшему контроль водителю избежать аварии или снизить последствия столкновения.

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С июля 2022 года в Евросоюзе перестанут вводить в эксплуатацию новые модели автомобилей без указанных систем безопасности. А с 7 июля 2024 года в странах ЕС перестанут регистрировать транспортные средства, не соответствующие новым стандартам. Системы 2 и 3 из списка выше уже обязательны там для многотонных грузовиков и автобусов.

В конце января в Подмосковье в тестовом режиме запустили систему мониторинга усталости водителей такси. Специальные датчики будут отслеживать состояние и действия человека за рулем. Проверят, пристегнут ли ремень безопасности, и сообщат, если водитель начнет терять концентрацию внимания. За поведением водителя следят две камеры. Одна направлена на лицо, вторая на дорогу. Оборудование установлено уже на двух десятках автомобилей. Все данные поступают в единый диспетчерский центр таксопарка, там видео систематизируют и анализируют.

По мнению Давыдова, в России необходимо повсеместно внедрить такие технологии, а также запретить постановку на учет новых автомобилей без указанных функций. Также предлагается через три года после издания закона запретить эксплуатацию грузовиков и автобусов дальнего следования, если они не оборудованы системами LDWS и AEBS.

Со временем новые автомобили, оборудованные современной системой безопасности, постепенно будут вытеснять старые, и крупногабаритный коммерческий транспорт будет создавать меньше угроз на трассах страны. По мере обновления автопарка, количество ДТП по причине потери контроля в управлении транспортным средством будет сокращаться, — отмечает он.

Дмитрий Давыдов ожидает, что государство обратит внимание на эту инициативу, поскольку ее реализация позволит существенно снизить смертность и травматизм на дорогах России, и тысячи жизней будут сохранены.