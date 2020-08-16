В России от коронавируса вылечились ещё 3557 человек

https://static.news.ru/photo/01e8e416-df95-11ea-aeae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки выписаны после выздоровления от COVID-19 3557 человек. Общее число излечившихся по стране достигло 732 968. Под наблюдением врачей в целом по стране остаются 229 888 человек.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием, на утро 16 августа было зарегистрировано 4969 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии число заразившихся на сегодняшний день составляет 922,8 тысячи человек. Скончались 15,6 тысячи пациентов, из них 68 за минувшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, в стране было проведено 32,5 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19 в России.

Ранее учёные США заявили, что антитела, формирующиеся как ответная реакция на попадание в организм человека коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), далеко не всегда говорят о том, что у переболевшего выработался стойкий иммунитет к возбудителю недуга, писал NEWS.ru.

Накануне ВОЗ зарегистрировала максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. Количество заболевших превысило 21,01 млн человек.