В России назвали самую перспективную профессию 2022 года

Самой перспективной в 2022 году станет профессия IT-специалиста. Такое мнение высказали 60% респондентов, опрошенных в рамках исследования сервиса «Работа.ру». Результаты исследования приводит РИА Новости.

По данным опроса, 60% респондентов убеждены , что самой перспективной и актуальной профессией 2022 года станет профессия IT-специалиста. На второй месте идёт профессия врача — за неё высказались 56%. Замыкает тройку позиция специалиста по нанотехнологиям с 44% голосов.

Слегка отстали от тройки лидеров профессии вирусолога (43%), менеджера по продажам (39%), инженера (33%) и строителя (27%).

Также HR-специалисты набрали 18%, вирусологи 15%, медсёстры и медбратья 10%. Участники опроса считают, что эти специальности будут особенно актуальны и востребованы в 2022 году.

Также респонденты называли и другие профессии, но они набрали менее 10% голосов.

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