В России начнут проверять импортные помидоры и перец на опасные вирусы

https://static.news.ru/photo/b30329fa-c758-11ea-9f4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор намерен с 20 июля начать проверять ввозимые на территорию России помидоры и перец на опасные вирусы.

По данным пресс-службы ведомства, в конце июня Плодоовощной союз попросил обратить особое внимание на тестирование этих двух видов овощей. Согласно имеющимся у союза сведениям, полученных из открытых источников, одним из опаснейших заболеваний помидоров и перца, которые были выращены в закрытом грунте, в настоящее время является новый вирус плода томата коричневого (ToBRFV). Поражённые им растения можно вычислить по маленькому размеру плодов и шероховатой поверхности, падению плодов, задержке их созревания и обесцвечиванию, а также пятнам, бледному цвету и/или коричневым некротическим пятнам.

Отмечается, что заражённые плоды могут быть немаркетируемыми или сниженными по качеству. В России такие случаи официально пока не регистрировались.

Как сообщил официальный представитель Россельхознадзора, помимо лабораторного контроля, планируется оперативная подготовка технологической схемы по идентификации организма, а также обучение инспекторов, которые проводят отбор проб, и сотрудников лабораторий.

Сейчас ведомство внимательно следит за ситуацией и принимает все меры, чтобы не допустить проникновение заболевания на территорию страны. Так, сотрудники подведомственного Всероссийского центра карантина растений уже проанализировали фитосанитарный риск данного заболевания, по результатам которого вирус коричневой морщинистности плодов томата был включён в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ветеринары выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС) в Красночикойском районе Забайкальского края. Очаг был обнаружен 14 июля на территории сёл Укыр и Менза. Предположительно, вирус был занесён из дикой среды. В настоящее время в районе создана комиссия по ликвидации заболевания. На месте работают специалисты ветеринарной службы.