В Забайкалье выявили вирус африканской чумы свиней

https://static.news.ru/photo/150c2d64-c67c-11ea-80ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Ветеринары выявили вирус африканской чумы свиней (АЧС) в Красночикойском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на руководителя местной государственной ветеринарной службы Андрея Лима.

Очаг был обнаружен 14 июля на территории сёл Укыр и Менза. Предположительно, вирус был занесён из дикой среды. В настоящее время в районе создана комиссия по ликвидации заболевания. На месте работают специалисты ветеринарной службы.

Сейчас в районе вводятся карантинные мероприятия. Владельцам хозяйств будет возмещён ущерб в полном объёме, — отметил Лим.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в 2018 году в 18 регионах России зафиксирован вирус африканской чумы свиней. Самый большой удар заболевание нанесло по Калининградской области, где была уничтожена треть всего поголовья свиней, писал NEWS.ru.

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека вирус опасности не представляет.