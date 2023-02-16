В России начнут борьбу с фейками о здоровье звезд RT: в России предложили ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей

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В России могут ограничить право СМИ публиковать сведения о лечении известных людей, передает RT со ссылкой на письмо директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, адресованное главе Минцифры Максуту Шадаеву. Он напомнил, что Конституция гарантирует свободу слова и право граждан на доступ к информации, но также она защищает неприкосновенность личной жизни.

В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации публиковать сведения, составляющие врачебную тайну независимо от источников поступления данной информации, за исключением случаев письменного согласия со стороны самого пациента либо родственников пациента при его недееспособности на публикацию подобной информации в целях организации благотворительного сбора средств на лечение, — говорится в обращении.

По мнению Орлова, публикация в СМИ сведений о здоровье известных людей может нанести им дополнительный психологический и физический урон.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что скорая не успела приехать к телеведущей Лере Кудрявцевой и та умерла в своем доме в окружении семьи. Позднее звезда призналась, что после этих сообщений ее мать едва не получила второй инфаркт. По мнению телеведущей, за такие хулиганские выходки необходимо привлекать к ответственности по всей строгости закона.