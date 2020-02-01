https://static.news.ru/photo/8148c7a2-449b-11ea-943c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Правила увольнения изменились в России 1 февраля. Вступили в силу новые стандарты Минтруда, которые связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Теперь работник при увольнении в последний рабочий день должен получить на руки вместе с другими документами сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В них содержится информация о длительности работы у данного работодателя. Этакий аналог выписки из трудовой книжки должна предоставить бухгалтерия или отдел кадров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тысячи человек, рассказали представители Минтруда РФ. Негативные тенденции отмечаются в 74 регионах страны. В девяти субъектах показатели снизились. Ещё в двух цифры остались без изменения. Уровень зарегистрированной безработицы по данным на 25 декабря — 0,9% от общего числа экономически активных граждан РФ.