В России могут ужесточить контроль за снегоходами и квадрациклами

Министерство сельского хозяйства России предложило ужесточить контроль за движением внедорожной техники, в том числе снегоходов, квадроциклов, болотоходов и багги. Ограничения коснутся владельцев неисправного и небезопасного транспорта, сообщает «Коммерсант». Согласно законопроекту, санкции будут применяться даже в случаях, когда не работает звуковой сигнал, не горят фары или отсутствует номерной знак.

В проекте перечисляется перечень неисправностей и условий, на основании которых использование внедорожной техники будет под запретом. Так, предлагается запретить применение снегоходов и болотоходов при неисправностях тормозов или при люфте рулевого управления больше 15 градусов.

Запрет эксплуатации будет применяться и в том случае, если при нажатии на педаль (или ручку) тормоза не загораются стоп-сигналы, а также если неисправен звуковой сигнал, выхлопная система, не горят фары, отсутствует номерной знак или превышен уровень содержания вредных веществ в выхлопе, — пишет издание.

Нововведения Минсельхоз намерен внедрить в закон «О самоходных машинах и других видах техники». Документ, который изначально создавался для сельхозтехники, должен вступить в силу в июле 2022 года.

Ранее замначальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Сергей Фомочкин выступил против управления снегоходом водителями с обычными правами. По его мнению, снегоходы обладают высокими скоростными характеристиками, чтобы управлять ими, нужно иметь устойчивые навыки. Люди не могут быть допущены к управлению снегоходной техникой без определённых умений.