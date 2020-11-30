Цены на ритуальные услуги в России могут снизиться

https://static.news.ru/photo/ac7c2274-33a2-11eb-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму поступил законопроект, который должен навести порядок в сфере ритуальных услуг. Соответствующий документ на рассмотрение в нижнюю палату внёс Антон Жарков.

Депутат предлагает ввести единые федеральные требований к деятельности похоронных служб. По его словам, россияне нередко становятся жертвами мошенников, которые вымогают у пострадавших огромные суммы денег.

Кроме того, в случае принятия законопроекта гражданам не придётся заниматься переоформлением уже полученных для захоронения документов, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России появятся гробы из картона. Внешне они ничем не будут отличаться от традиционных деревянных, но станут легче — всего пять килограммов. При этом у них останется серьёзный запас прочности: они смогут выдержать до 120 килограммов.

По словам создателей новинки, картонный гроб сгорает в крематории за три минуты, в то время как деревянные — примерно за пятнадцать. Что касается погребения в землю, то на разложение в почве гроба из картона уйдёт приблизительно год, а деревянному для этого требуются десятилетия.

Как писал NEWS.ru, не менее половины от общего объёма на крупнейшем похоронном рынке России — в Москве — составляют теневые компании и фирмы. Теневики не платят налогов государству, завышают цены на ритуальные услуги, некачественно осуществляют захоронения и саму организацию похоронного процесса выстраивают из рук вон плохо, но хуже того — такие компании работают без «нормальных» договоров, утверждают «официалы» загробной отрасли.