В России арестованы активы украинского олигарха Суд арестовал российские активы украинского бизнесмена Ахметова за финансирование ВСУ

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Ринат Ахметов

Басманный районный суд города Москвы арестовал российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсант». Решение касается десятка объектов недвижимости в Севастополе и Белгороде, акций компании «Белгородметаллоснаб» и пансионата «Горняк», нескольких автомобилей и банковских счетов с десятками миллионов рублей.

Вероятно, деньги для ВСУ и в том числе «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) перечислялись с расчетного счета московского ООО «Метинвеcт Евразия» — сбытовой структуры «Метинвеcта» — в Первый международный украинский банк, конечным бенeфициаром которого является сам Ахметoв.

Имеются достаточные основания полагать, что имущество ООО «Метинвест Евразия», а также дочернего ООО «Белгородметаллоснаб» и учредителя — частной компании с ограниченной ответственностью «Метинвест», включая денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, предназначалось для этих же целей, — говорится в ходатайстве следователя.

Ранее сообщалось, что в Крыму национализировано около 500 объектов, принадлежавших Игорю Коломойскому, Ринату Ахметову и другим украинским бизнесменам, а также политикам. В числе активов земельные участки, предприятия, различные здания и пансионаты.