Попова призвала россиян с антителами продолжать носить маски

https://static.news.ru/photo/c3f95d0c-8755-11eb-ac13-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевший коронавирусом человек может быть носителем инфекции, поэтому он должен продолжать носить маску и соблюдать эпидемиологические ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Количество заболевших ежедневно снижается. В течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом, — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что в настоящее время показатель заболеваемости составляет менее семи человек на 100 тысяч в сутки. При этом ситуация остаётся напряжённой.

Ранее она посоветовала россиянам провести майские праздники в России и не выезжать за рубеж. В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что шансы на открытие границ с теми странами, куда россияне не могут попасть сейчас, не сокращаются. Однако оставаться внутри страны — лучшая стратегия, чтобы сберечь своё здоровье.

Как писал NEWS.ru, широкого распространения новых мутаций коронавируса на территории России не зафиксировано. Выявляются только единичные случаи. По словам Анны Поповой, российские специалисты знают об опасностях, связанных с мутациями, наблюдают за исследованиями зарубежных коллег и внимательно отслеживают их результаты.