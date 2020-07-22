Общество

В «Роснефти» предложили лишить молодежь избирательных прав

22:56, 22 июля 2020 599
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишить российскую молодежь избирательных прав предложил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести FM».

Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодёжь избирательных прав, наверное, в ближайшее время, цитирует его «Бизнес-онлайн».

Иначе, по мнению Леонтьева, страна будет потеряна. Он добавил, что молодёжь «ничего не знает, это почти Украина». По его мнению, молодежи вообще не нужны избирательные права, поскольку «это состояние болезненное, которое проходит с возрастом».

Как писал NEWS.ru, Леонтьев назвал «моральными уродами» и «мародёрами» тех, кто нападает на устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова.

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