В «Роснефти» предложили лишить молодежь избирательных прав

https://static.news.ru/photo/64b64bd0-cc56-11ea-9754-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишить российскую молодежь избирательных прав предложил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире радиостанции «Вести FM».

Мы столкнёмся с необходимостью лишить молодёжь избирательных прав, наверное, в ближайшее время, — цитирует его «Бизнес-онлайн».

Иначе, по мнению Леонтьева, страна будет потеряна. Он добавил, что молодёжь «ничего не знает, это почти Украина». По его мнению, молодежи вообще не нужны избирательные права, поскольку «это состояние болезненное, которое проходит с возрастом».

Как писал NEWS.ru, Леонтьев назвал «моральными уродами» и «мародёрами» тех, кто нападает на устроившего смертельное ДТП в центре Москвы актёра Михаила Ефремова.