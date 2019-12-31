https://static.news.ru/photo/f4c11338-2ca4-11ea-8e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон об органическом производстве вступает в силу с 1 января. Соответствующий документ был одобрен летом 2018 года.

С этого времени все производители, предлагающие покупателям органические продукты, должны получить соответствующий сертификат у аккредитованных организаций. Их теперь три — Роскачество, «Органик-эксперт» и ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области.

Новый закон требует от производителей доказать, что их продукция изготовлена без применения агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков и гормонов, находящихся в составе ряда удобрений и кормов. При этом пройти необходимую аттестацию возможно только у определённых компаний, утверждённых Росаккредитацией.

Прошедшие комиссию производители получат право размещать на своих продуктах единый российский знак соответствия: белый лист на зелёном фоне с надписью «органик».

Ранее NEWS.ru писал, что центр компетенции в органическом производстве, созданный на базе Российской системы мониторинга качества товаров, получил право на сертификацию органической продукции.