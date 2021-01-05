В РФ с 1 марта будут аннулировать карты техосмотра, если он не проводился

https://static.news.ru/photo/8cb05688-519b-11eb-8dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

МВД России с 1 марта 2021 года будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобиля, если выяснится, что на самом деле он не проводился.

Информация о прохождении техосмотра будет вноситься в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО) уполномоченным лицом. Если оператор технического осмотра будет выдавать диагностическую карту без реального техосмотра, то его привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

Кроме того, с 1 марта 2021 года технический осмотр автомобилей будут снимать на камеру. Фотографию транспортного средства необходимо будет передать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Также в системе будет отмечаться дата и время начала и окончания процедур ТО, а также координаты места нахождения машины.

Автомобили моложе четырёх лет будут освобождены от техосмотра. Машины возрастом до десяти лет нужно будет проверять раз в два года, а автомобили старше 10-летнего возраста — раз в год.

Как писал NEWS.ru, при проведении техосмотра автобусов обязательным условием станет присутствие сотрудников ГИБДД. Записаться на ТО владельцы автобусов смогут через любой пункт техосмотра по телефону или электронной записи. При этом выбрать можно будет любой пункт ТО вне зависимости от того, где было зарегистрировано транспортное средство.