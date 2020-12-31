Техосмотр автомобилей с 1 марта начнут снимать на камеру

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Процедуру техосмотра автомобилей в РФ начнут снимать на камеру с 1 марта 2021 года. Соответствующие поправки содержатся в обновлённой редакции ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Процесс теперь необходимо фиксировать в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

Операторы технического осмотра обязаны передавать в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра следующие сведения: фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование, — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В единую систему внесут координаты места нахождения машины, а также дату, время начала и окончания проведения процедуры. Также карты диагностики с 1 марта начнут оформлять исключительно в электронном виде. Операторам, проводящим техосмотр, теперь будут грозить штрафы в случае фиксирования нарушений. Сумма взысканий — от 5000 до 300 000 рублей.

Также нововведения позволяют реже проходить профилактику. Авто моложе четырёх лет теперь освободят от техосмотра. Далее необходимо будет проводить ТО машины возрастом до десяти лет раз в два года, т. е. в четыре года, в шесть, в восемь, в 10 лет. А автомобилям старше 10-летнего возраста — раз в год.

Кроме того, в РФ весной 2021 года должен вступить в силу закон о «гаражной амнистии», который создаст условия для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними. Таких в стране насчитывается около 3,5 миллиона человек. В настоящее время большинство гаражей в РФ не оформлены по закону, поэтому их владельцы не могут продать их или передать по наследству. В то же время многие гаражно-строительные кооперативы, появившиеся в советское время, имеют неоформленную землю или же их участок был выделен при предприятии, но нет документов.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года и распространении упрощённого порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Документ предусматривает оформление прав при наличии права на земельный участок на основании технического плана или декларации, составленной правообладателем. При этом уведомлять о планируемом строительстве и его окончании не потребуется. Строительство не должно противоречить параметрам объекта ИЖС, зафиксированным в Градостроительном кодексе РФ, писал NEWS.ru.