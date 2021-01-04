С марта ТО автобусов будет проводиться в присутствии сотрудников ГИБДД

https://static.news.ru/photo/5ea3f282-4f38-11eb-99fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С марта 2021 года обязательным условием техосмотра автобусов станет присутствие при ТО сотрудников ГИБДД. Эти изменения вступят в силу с 1 марта на основании соответствующего распоряжения правительства.

Теперь техосмотр будет проводиться специальным оператором по предварительной записи и при участии в процессе сотрудника ГИБДД. Записаться на ТО владельцы автобусов смогут через любой пункт техосмотра по телефону или электронной записи. При этом выбрать можно будет любой пункт ТО вне зависимости от того, где было зарегистрировано транспортное средство, пишет РИА Новости.

По итогам ТО будет создана диагностическая карта транспортного средства, а сотрудник ГИБДД будет отмечать, соответствует ли транспорт необходимым требованиям безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 марта 2021 года техосмотр автомобилей будет записываться на видеокамеру. Процесс теперь необходимо будет фиксировать в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии.

Карты диагностики с 1 марта начнут оформлять исключительно в электронном виде. В единую систему внесут координаты места нахождения машины, а также дату, время начала и окончания проведения процедуры ТО.