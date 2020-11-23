В РФ могут ввести штрафы за незаконное использование пресс-карт на митингах

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафе за незаконное использование знаков СМИ во время митингов.
Законопроект внёс на рассмотрение в Госдуму депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. В документе прописано, что незаконное использование пресс-карты во время митингов будет наказываться штрафом от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 50 часов. Предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает ТАСС.
Как писал NEWS.ru, власти хотят запретить митинги возле зданий экстренных служб. Инициатива подразумевает поправки в законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Законопроект также был внесён в Госдуму Дмитрием Вяткиным.
Ранее эксперты допустили, что в случае введения нового режима самоизоляции на митинги в России могут выйти до 30% населения страны.