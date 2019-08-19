https://static.news.ru/photo/d3f3a8ae-c283-11e9-bd5b-fa163e074e61_660.jpg Пётр Канаев Фото: twitter.com/the_ins_ru

Объединённую редакцию сайта Rbc.ru и газеты РБК возглавил Пётр Канаев. С 2017 года он занимал должность первого заместителя соруководителей. Он заверил, что редакционная политика не поменяется.

Игорь Тросников, занимавший пост соруководителя, назначен заместителем гендиректора РБК. Он будет курировать процессы интеграции контентных подразделений РБК, повышения их экономической эффективности и трансформацию в контексте общей стратегии развития холдинга.

Кроме того, издание покидает Елизавета Голикова, также занимавшая пост соруководителя. Она уходит из журналистики, заявляют в холдинге .

Ранее News.ru писал, что часть сотрудников радиостанции «Говорит Москва», которые работали с Сергеем Доренко, создают собственный проект на базе двух Telegram-каналов: «Подъём!» (бывший канал «Говорит Москва») и «Расстрига» (канал погибшего журналиста). С этой целью они покинули коллектив станции.

По словам журналистов, они хотят продолжить работать по принципам Доренко, а также не могут продолжать свою деятельность на радиостанции ввиду смены руководства. Речь идёт о новом главном редакторе СМИ Романе Бабаяне.