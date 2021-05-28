В РАН призвали россиян активнее прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/23499604-bfa6-11eb-81a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Темпы вакцинации от коронавируса в РФ остаются низкими. Для победы над пандемией защиту от заражения должны иметь 60–70% населения, поэтому для россиян важно сделать прививки как можно быстрее. Об этом говорится в обращении президиума Российской академии наук (РАН).

В России в течение последних нескольких месяцев созданы все возможности, чтобы сделать прививки от COVID-19 могли все желающие. Однако на сегодняшний день первую дозу вакцины получили только 11% граждан, а закончили процедуру — 8%. В РАН отметили, что этого «явно недостаточно».

Президиум Российской академии наук призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни, — говорится в сообщении.

В президиуме также заверили, что прививка не может навредить здоровью человека, а рассуждения об «отдалённых последствиях» не имеют научного обоснования.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи заявили, что к настоящему моменту процедуру вакцинации от коронавируса прошли 10% россиян. Согласно данным Роспотребнадзора, полностью привиты 10 млн граждан, а общее количество сделанных прививок превышает 25 млн.

В ведомстве отметили, что прививаться следует и тем, кто переболел COVID-19, поскольку достоверных данных о том, как долго сохраняется естественный иммунитет и насколько он эффективен, пока нет.