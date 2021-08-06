В Подмосковье задержали второго сотрудника ИВС после побега заключённых

В подмосковной Истре задержан ещё один сотрудник изолятора временного содержания (ИВС), откуда сбежали пятеро заключённых. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается на сайте главка СКР по Московской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся осмотры и допросы. Рассматривается вопрос об изъятии уголовного дела, возбуждённого по факту побега, из органов МВД и передаче его СКР.

Пятеро заключённых, в числе которых Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, сбежали из истринского ИВС рано утром 6 августа. Они воспользовались гаечным ключом, с помощью которого скрутили замки с дверей. Предполагается, что ключ им мог передать адвокат одного из заключённых. Есть также версия о том, что у беглецов был не один сообщник на воле. Их точное количество выясняется следователями.

Ранее сообщалось, что задержали сотрудника ИВС, который дежурил во время побега заключённых. На данный момент он является главным подозреваемым, поскольку перевёл Мавриди в камеру, где находились его земляки из Молдавии, а также забыл закрыть окно для подачи пищи.