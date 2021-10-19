В Подмосковье появятся выделенные полосы для общественного транспорта

В Подмосковье в скором времени появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, передаёт «360».

Выделенные полосы — это ещё одна новая задача. Мы не будем это делать сразу и везде необдуманно, а будем двигаться аккуратно, — обозначил Воробьёв.

Он напомнил, что подобная инициатива позволит облегчить перемещение общественного транспорта, а также сделает его более удобным и комфортным для жителей региона. Он добавил, что на это будут направлены дополнительные средства, а выделенные полосы появятся в первую очередь там, где это действительно целесообразно.

Губернатор подчеркнул, что ряд некоторых решений, принятых в этом году, показал свою эффективность в борьбе с загруженностью на подмосковных дорогах.

Быстрые решения, которые в этом году мы ведём, уже дают свои результаты. Она (ликвидация пробок. — NEWS.ru) будет идти нон-стоп на основе анализа транспортной ситуации и обращений граждан, — резюмировал Воробьёв.

Ранее стало известно, что Москва заняла первое место в рейтинге городов с самой большой загруженностью на дорогах. В топ-10 также вошёл и российский Новосибирск.