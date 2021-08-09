В Подмосковье начнут производство битумных капсул для асфальта

В Московском автомобильно-дорожном университете (МАДИ) придумали, как улучшить асфальт с помощью битумных капсул. Их производство запустят в Подмосковье, сообщает телеканал «360».

Специалисты университета пришли к выводу, что если в асфальтобетонную смесь, которой покрывают дороги, добавить модифицированную серу, то дорожное покрытие станет более устойчивым к жаре. Генеральный директор компании «Биоэн Терминал» Антон Григорьев рассказал, как это работает.

За счёт серы поднимается температура плавления асфальта. У него увеличивается теплоёмкость, то есть температура поднимается, но асфальт не плавится. В нашу жару, которая была этим летом, колейность не будет образовываться, — цитирует его телеканал.

Срок службы нового дорожного полотна выше: пять лет при постоянной нагрузке против трёх для обычного асфальтобетона. Он выдерживает жару до +40 градусов. А для удобства смесь будут поставлять в виде гранул, заводы по производству которых открыли в Коломне и Волоколамском городском округе, на месте бывшей нефтебазы.

Ранее стало известно, что регионы дополнительно получат более 3,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожной сети. Соответствующее постановление о выделении средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как отмечается, большая часть суммы, почти 3 млрд рублей, будет направлена на строительство скоростной магистрали в Санкт-Петербурге.