Регионам дополнительно выделили свыше 3,3 млрд рублей на дороги

Регионы дополнительно получат более 3,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорожной сети. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее постановление о выделение средств подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отмечается, большая часть суммы, почти 3 млрд рублей, будет направлено на строительство скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге. Ещё 250 млн рублей пойдёт на ремонт дорожной сети в городе Тынде (Амурская область), 54 млн рублей — на дороги в Суздали и 41 млн рублей — на реконструкцию моста через реку Щелкан в Волгоградской области.

В этом году на ремонт и строительство дорог в России правительство уже выделило более 160 млрд рублей.

Ранее стало известно, что стоимость трассы от Москвы до Екатеринбурга может превысить 1,2 трлн рублей. Такого мнения придерживаются эксперты в сфере дорожного строительства. В прошлом году стоимость оценки трассы от Москвы до Казани превышала 650 млрд рублей, это 794 км полотна. Трасса до Екатеринбурга должна обойтись в ещё большую сумму.