В ПФР рассказали, когда начнутся выплаты повышенной пенсии

Пенсионеры получат проиндексированные пенсии на 8,6% с 3 февраля 2022 года, сообщили в Пенсионном фонде (ПФР). В ведомстве уточнили, что выплаты будут осуществляться по обычному графику. При этом представители учреждения напомнили, что все выплаты придут автоматически. Об этом сообщает URA.RU.

Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. Вместе с пенсией за февраль они также получат доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%, — сообщили в ПФР.

Всего проиндексированную пенсию получат более 30 миллионов неработающих пожилых людей. При этом страховая пенсия по старости составит в среднем 18 984 рубля, что на 1,5 тысячи больше той суммы, что была до индексации.

Ранее сообщалось, что жители всех регионов России получили право на бесплатный гектар земли в Арктике. Оформить участок можно в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля.

Площадь доступной для оформления земли — более одного миллиона гектаров. В настоящее время заявку на оформление подали 4,3 тысячи человек, а более 2,1 тысячи — уже оформили свой участок.