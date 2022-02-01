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Россияне получили возможность бесплатно оформить гектар земли в Арктике

05:01, 02 февраля 2022
Россияне получили возможность бесплатно оформить гектар земли в Арктике Фото: pixabay
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Жители всех регионов России получили право на бесплатный гектар земли в Арктике. Оформить участок можно в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля. Об этом сообщают «Известия».

Арктика — разная. Здесь есть места для экологичного отдыха — например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса, — рассказал изданию глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Площадь доступной для оформления земли — более одного миллиона гектаров. В настоящее время заявку на оформление подали 4,3 тысячи человек, а более 2,1 тысячи — уже оформили свой участок.

Ранее сообщалось, что чиновники, у которых в собственности есть одно жильё, имеют право получать субсидии на покупку второго, заявили в Генеральной прокуратуре РФ. Такой ответ получили члены партии «Яблоко» на соответствующий запрос. При этом «исключение» сделано только для высокопоставленных лиц. Несмотря на это, политики назвали подобную практику коррупционной.

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