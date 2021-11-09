В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Это следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.

Дополнить <...> подпунктом (о проведении прививок. — NEWS.ru) лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолёгочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, — говорится в документе.

Отмечается, что пожилые петербуржцы должны сделать первый укол до 15 декабря, а второй — до 15 января.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании привёл новые данные о не привитых от коронавируса депутатах и призвал коллег исправить ситуацию. По его словам, больше всего невакцинированных насчитывается среди депутатов КПРФ и депутатов партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду».