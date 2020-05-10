В Петербурге будут штрафовать на 4 тысячи рублей за отсутствие маски

https://static.news.ru/photo/bb7c03cc-92a6-11ea-84ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Санкт-Петербурге будет обязательным с 12 мая, составит 4 тыс. рублей. Об этом сообщили в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Можно использовать гигиенические, в том числе медицинские, маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, а также перчатки. Для тех, кто будет игнорировать данные правила безопасности, предусмотрен штраф 4 тысячи рублей, — говорится в сообщении ведомства в «Вконтакте».

Штрафы будут назначаться на основании статьи городского закона об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за нарушение требований режима повышенной готовности.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении мер, введённых в городе из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 31 мая. Кроме того, с 12 мая жители будут обязаны носить маски на улице, в магазинах и общественном транспорте. До 11 мая эта мера носит рекомендательный характер, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.