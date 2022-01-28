В Петербурге арестован главврач медцентра, где умерли три пациента

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал главврача медицинского центра, где три пациента умерли после гастроскопии. Евгений Попов пробудет в СИЗО до 26 марта, сообщается на сайте объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова. Срок меры — 26 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, три пациента, обратившиеся в Городской консультативно-диагностический центр № 1, погибли после процедуры обследования желудка, ещё трое находятся в реанимации. У них выявлено отравление барием. На данный момент проверку проводит Росздравнадзор, приостановивший использование препарата, который применялся при обследовании.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Изначально главврач клиники был задержан как подозреваемый. По данным следствия, причиной отравления пациентов могло стать использование контрафактного бария. Всего от процедуры пострадали более 20 пациентов. К статье о гибели людей в уголовное дело была добавлена статья об оказании небезопасных услуг.

Ранее сообщалось о задержании главврача медучреждения в Санкт-Петербурге, в котором после обследования ЖКТ скончались три пациента. В период с 17 по 26 января сотрудники центра проводили пациентам исследование желудка с применением бария.