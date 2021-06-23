В оперштабе подтвердили обязательную вакцинацию работающих москвичей

Столичные работодатели обязаны привить 60% своих сотрудников от коронавируса, а также проводить профилактику в связи с распространением COVID-19. Об этом заявили ТАСС в московском оперштабе по борьбе с инфекцией.

Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников, сотрудников от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москвы, — сказали в штабе в ответ на соответствующий вопрос агентства.

Кроме того, там добавили, что работники, отказавшиеся прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний, могут быть отстранены от работы.

По данным на 23 июня, в Москве выявлено 6 534 новых случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 88 человек, что является рекордным показателем с середины января. Всего в столице с начала пандемии заразились более 1,3 млн человек. Из них свыше 1,1 млн выздоровели и 21,6 тысячи скончались.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал ситуацию с COVID на ближайшее время. По его словам, она будет оставаться сложной.