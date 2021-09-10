В Общественной палате заявили об опасности нахождения россиян за границей

Активист Крымской весны, россиянин Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной. Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал произошедшую ситуацию. Он подчеркнул, что россиянам опасно находиться за границей.

Я давным-давно говорил, ещё до наступления ковидных ограничений, что российским гражданам реально опасно находиться за границей, потому что США ввели для себя принцип экстерриториальности и при этом оно не публично. У нас почти десять тысяч россиян находятся за рубежом в тюрьмах. <...> Такая практика давно сложилась, сейчас мы вышли на новый виток, совсем страшный, чудовищный, когда власти разных государств пытаются брать в расчёт фейковые запросы государства с сомнительными правовыми устоями, — сказал Малькевич.

По его словам, в Киеве могут пачками штамповать подобные запросы. Все решения, принимаемые на Украине, выглядят сомнительными с точки зрения международного права. Малькевич вспомнил, как в страну несколько лет назад не пустили тогдашнего главу комиссии по СМИ Общественной палаты Евгения Примакова, хотя он должен был выступать на мероприятии со стороны ОБСЕ. Россиянина развернули в аэропорту Киева, вручив ему запрет на въезд на Украину на пять лет, и Совет Европы не смог ничего сделать.

В этой стране (на Украине. — NEWS.ru) возможно всё. Они могут взять эту базу «Миротворца» и её передать в Интерпол, и какой-то крупный общественный политический деятель или артист может быть задержан где угодно, с просьбой принудительно доставить на Украину для допроса, — подчеркнул журналист.

Он считает, что требуется провести реформу Интерпола, чтобы «отдельные взбесившиеся деятели» не могли компрометировать деятельность организации. Малькевич убеждён, что в случае отправки в организацию запросов со стороны Украины требуется их тройная перепроверка.

Также журналист предостерёг россиян и призвал их перейти в режим повышенной бдительности, находясь за границей, особенно в США.

Применительно к Америке, если вы работаете на предприятиях оборонного комплекса или в IT-индустрии, то вы в потенциальной зоне риска находитесь, потому что вас могут схватить, чтобы использовать ваши знания в коммерческих целях, — заявил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Говоря о задержании Александра Франчетти, Малькевич отметил, что всё будет зависеть от молниеносности российских дипломатов. Он убеждён, что МИД России должен этот вопрос решить.

Российские граждане должны, находясь за рубежом, чувствовать себя в безопасности, — резюмировал журналист.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания Александра Франчетти в аэропорту Праги. Он отметил недопустимость злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам.