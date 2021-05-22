В ОП предложили способ борьбы с рекламными звонками

https://static.news.ru/photo/d439c7d4-bc56-11eb-a048-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Общественной палате предлагают законодательно обязать рекламодателей оплачивать абонентам свои звонки с предложениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором инициативы является первый зампред ОП Ленобласти Владимир Петров. Он предложил руководителю центрального исполнительного комитета «Единой России» Александру Борисову внести на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.

Петров отметил, что практически всё население России страдает от назойливой телефонной рекламы. Поскольку у сотовых операторов происходят утечки номеров и они не могут обеспечить конфиденциальность данных абонентов, то у последних должна быть возможность получать деньги за подобные звонки.

Иными словами, раз уже не избежать нежелательного звонка, то человек будет получать хотя бы 10–20 рублей в минуту, а назойливый и беспардонный рекламодатель будет их оплачивать, — пояснил Петров.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий россиянин ежедневно получает спам-звонки или сообщения. Чаще всего предметом навязчивой рекламы являются банковские услуги. Большинство (63%) отметили, что спамеры их раздражают, 8% стараются относиться к таким звонкам спокойно, а примерно трети (29%) — такая навязчивость безразлична.