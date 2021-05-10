Каждый третий россиянин назвал себя жертвой спамеров

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Почти каждый третий россиянин ежедневно получает спам-звонки или сообщения. Чаще всего предметом навязчивой рекламы являются банковские услуги, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На каждодневные атаки спамеров пожаловались 29% опрошенных, каждый четвёртый — 24% получают назойливые предложения один или несколько раз в неделю, а почти каждый пятый — 17% — раз в месяц.

Чуть менее трети опрошенных — 28% — заявили, что не получали подобных звонков и сообщений за прошедший месяц.

Две трети участников опроса — 63% — рассказали, что спамеры их раздражают, 8% стараются относиться к спаму спокойно, а примерно трети россиян — 29% — такая навязчивость безразлична.

Следом за банковскими услугами, которые являются безусловными лидерами (73%) списка спам-тем, в перечне также услуги связи (35%), медицинские (34%), юридические (19%), образовательные услуги (15%), а также медикаменты (15%), компьютерные программы (12%) и туристические услуги (9%).

Опрос был проведен в конце апреля по телефону, участниками стали 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

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