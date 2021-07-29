В ОНК рассказали о фан-клубе казанского стрелка

У устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева есть фан-клуб. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и журналист Ева Меркачёва в эфире телеканала «Дождь».

Она сообщила , что ОНК получает большое количество писем с вопросами о том, как себя чувствует Галявиев. По её мнению, не все они адекватные, так как она никогда не встречала такого количества людей, которые пишут «какие-то ужасы».

Это представители его фан-клуба. Да, у него есть, и не один, судя по всему, фан-клуб. Эти люди, которые пытаются организовать его защиту, насколько я понимаю, я не знаю, что они хотят доказать. В любом случае, все их обращения исключительно агрессивные. <...> Это на грани какого-то безумия, — подчеркнула она.

Правозащитница предположила, что такие письма поступали не только ей, но и другим членам ОНК. В текстах обращений была агрессия по отношению к ней и тем, кто держит Галявиева в заключении. Авторы обвиняют правозащитников, сотрудников ФСИН, журналистов.

Это удивительно и неприятно. Нам надо понять, как с этим дальше работать и что с этим делать. Если у каждого маньяка, у каждого серийного убийцы, да даже бытового убийцы будет такое количество поклонников <...>, то это ни к чему хорошему не приведёт, — добавила Меркачёва.

Ранее Меркачёва опубликовала результат своего разговора с Галявиевым. Мужчина рассказал, что предпочёл бы пожизненное заключение в колонии, чем принудительное лечение. Галявиев боится оказаться в казанской больнице из-за возможной мести. Он сообщил, что о психбольницах для преступников ему рассказывает один из двух сокамерников — Михаил Любезнов. С соседями отношения у Ильназа нормальные, они не угрожают, и он их не боится.