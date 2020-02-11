https://static.news.ru/photo/e71958a4-4cbf-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

МВД подготовило ряд предложений, направленных на обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей. Одним из нововведений является видеофиксация процедуры техосмотра.

В ведомстве разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО). Она регламентирует оформление диагностических карт автомобилей, присвоение им различных статусов (от действующих до аннулированных), специфику и сроки их хранения в системе.

Кроме того, в МВД предлагают возложить на полицию функцию контроля за проведением техосмотра. В министерстве считают, что предлагаемые меры позволят исключить случаи фальсификации проведения техосмотра и снизить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство подготовило проект постановления с новыми правилами техосмотра автобусов. Предполагается, что они вступят в силу в июне 2020 года.