МВД подготовило ряд предложений, направленных на обеспечение качественной проверки технического состояния автомобилей. Одним из нововведений является видеофиксация процедуры техосмотра.
В ведомстве разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО). Она регламентирует оформление диагностических карт автомобилей, присвоение им различных статусов (от действующих до аннулированных), специфику и сроки их хранения в системе.
Кроме того, в МВД предлагают возложить на полицию функцию контроля за проведением техосмотра. В министерстве считают, что предлагаемые меры позволят исключить случаи фальсификации проведения техосмотра и снизить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили,
Ранее NEWS.ru писал, что правительство подготовило проект постановления с новыми правилами техосмотра автобусов. Предполагается, что они вступят в силу в июне 2020 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен