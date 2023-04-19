В МВД опровергли данные о штрафе за выброшенную листовку

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Представители МВД Краснодара опровергли распространенные в Сети сведения о штрафе, который был выписан местному жителю за то, что он выбросил листовку с рекламой контрактной службы. Сообщение от ведомства передает «Подъем». Отмечается, что опубликовавшего фейковую информацию мужчину могут привлечь к ответственности.

Распространяемая в Сети информация о протоколе об административном правонарушении, по которому жителя Краснодара оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту, не соответствует действительности, — сказали в региональном управлении МВД.

По словам представителей ведомства, после появления информации о штрафе была проведена проверка, представленные сведения не нашли подтверждения.

Ранее житель Краснодара Роман Бондарев рассказал, что его оштрафовали на 40 тысяч рублей за выброшенную листовку с рекламой службы в ВС России по контракту. По словам мужчины, полицейские утверждали, что он выбросил ее «демонстративно», и составили протокол.

Инцидент произошел, когда Бондарев проходил мимо ТЦ «Пять звезд», где раздавали брошюры с призывами поступить на контрактную службу. Ему вручили листовку, и он выбросил ее в ближайшую урну, после чего к нему подошли двое полицейских.