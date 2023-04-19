Россиянина оштрафовали за выброшенную листовку с рекламой военной службы Жителя Краснодара оштрафовали на 40 тысяч рублей за выброшенную листовку о контрактной службе

Фото: URA.RU/ТАСС

В Краснодаре местного жителя Романа Бондарева оштрафовали на 40 тысяч рублей за выброшенную листовку с рекламой службы в ВС России по контракту, сообщает «Подъем». По его словам, полицейские утверждали, что он выбросил ее «демонстративно», и составили протокол.

Инцидент произошел, когда Бондарев проходил мимо ТЦ «Пять звезд», где и раздавали брошюры с призывами поступить на контрактную службу. Ему вручили листовку, и он выбросил ее в ближайшую урну, после чего к нему подошли двое полицейских.

Демонстративно это было, как они сказали, потому что в публичном месте я выбросил. Сказали, что это я сделал специально, на глазах у всех, намеренно выбрав общественное место. Ничего я такого не сделал, не привлекал внимание. Честно, для меня хоть реклама суши-бара или еще чего-то, я бы поступил так же, — сообщил Бондарев.

Он пока не оплачивал штраф и намерен его оспорить.

Ранее сообщалось, что за 2022 год российские суды вынесли более четырех тысяч решений по делам о дискредитации армии, следует из данных на сайте судебного департамента при Верховном суде. Общая сумма штрафов составила 151 млн 257 тысяч 500 рублей.

Всего в суды поступило почти шесть тысяч административных дел по статье о дискредитации ВС России. Из них штрафов было 4439, а также одно предупреждение.