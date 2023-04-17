Стало известно, сколько россияне заплатили за дискредитацию армии За 2022 год россиян оштрафовали на 151 млн рублей по протоколам о дискредитации армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зал судебных заседаний

За 2022 год российские суды вынесли более четырех тысяч решений по делам о дискредитации армии, следует из данных на сайте судебного департамента при Верховном суде. Общая сумма штрафов составила 151 млн 257 тысяч 500 рублей.

Всего в суды поступило почти шесть тысяч административных дел по статье о дискредитации ВС России. Из них штрафов было 4439, а также одно предупреждение. Общая сумма вступивших в силу постановлений составила 117 млн 391 тысячу 500 рублей.

Ранее юрист рассказал, что принятые поправки в закон о дискредитации российской армии внесли новые термины в уголовную и административную практику. Правовед отметил, что нововведения и вопросы правоприменения их госорганами нуждаются в подробной расшифровке. По словам специалиста, дискредитация — это высказывание негативного мнения, а под распространением фейков понимается утверждение о заведомо ложном факте.

Правовед уточнил, что отягчающими обстоятельствами при распространении фейков считаются их искусственное создание, корыстные побуждения, политическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть, использование служебного положения или распространение фейков группой лиц. За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы и до 15 лет лишения свободы, если оно повлекло за собой тяжкие последствия.